Superlega, anche l’Inter si muove! Per le italiane decisione in blocco

Le notizie sulla Superlega continuano, e ora iniziano ad arrivare anche quelle riguardanti direttamente l’Inter. Stando a El Larguero, trasmissione della radio spagnola Cadena SER, i nerazzurri hanno comunicato che le decisioni dei tre club italiani arriveranno in blocco.

COLLASSO IN CORSO – L’Inter conferma a Cadena SER che le tre società italiane fra i club fondatori della Superlega, ossia i nerazzurri, la Juventus e il Milan, decideranno in blocco il loro futuro. Lo riporta il giornalista José David Palacio, dopo le voci di questa sera anche su possibili annunci delle italiane (vedi articolo). Si va, quindi, verso una decisione unanime: o le tre squadre di Serie A restano o vanno via assieme. Sempre secondo Cadena SER, le società che decidono di rimanere faranno un comunicato annunciando che la competizione continuerà senza i club inglesi. Cinque su sei in Premier League si sono già sfilati dalla Superlega, a ora manca solo il Chelsea (vedi articolo).