Supercoppa, tegola per il Milan: infortunio per Jimenez

Infortunio muscolare per Alex Jimenez: lo spagnolo del Milan è stato sostituito dopo circa un’ora di gioco. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

INFORTUNIO – Nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus a Riyadh, il tecnico dei rossoneri ha avuto una perdita in difesa. Alex Jimenez, terzino spagnolo del Milan, ha accusato dei problemi fisici intorno al 60′ minuto. Il neo allenatore Sérgio Conceição ha preferito non rischiare e ha optato per cambiare: al suo posto è entrato Tammy Abraham. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, in attesa di capire se ci sarà modo di recuperarlo in vista della finale di lunedì 6 gennaio contro l’Inter.