Supercoppa, protagoniste anche 11 leggende della Serie A: 4 ex Inter!

La Supercoppa Italiana fra Milan ed Inter sarà un vero e proprio evento mediatico (vedi articolo). La Lega Serie A, per la finale di Riyad, ha coinvolto anche 11 leggende del massimo campionato italiano che parteciperanno a vari eventi legati alla finale

PROGRAMMA -Milan-Inter di Supercoppa è un evento. La Lega Serie A, per celebrare la finale, ha “convocato” 11 leggende della Serie A che parteciperanno a vari eventi legati alla manifestaazione. Questo il programma: “Le Legends della Serie A scendono in campo a Riyadh per portare il loro contributo di storia ed emozioni. A partire dal 17 gennaio Demetrio Albertini, Vincent Candela, Ivan Ramiro Cordoba, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta prenderanno parte ai tanti eventi organizzati da Lega Serie A in collaborazione con i suoi partner. Dopo l’arrivo a Riyadh gli 11 campioni si recheranno all’Al Nakheel Boulevard, dove si terrà l’ “EA SPORTS Supercup Dinner”, la cena di gala ufficiale alla presenza delle delegazioni di Milan e Inter, delle istituzioni e degli sponsor. Prima del fischio d’inizio della EA SPORTS Supercup le Legends della Serie A accompagneranno gli sponsor di Lega Serie A nel Walk About del “King Fahd International Stadium”, per poi prendere posto in tribuna ed assistere allo spettacolo della partita”.

Fonte: LegaSerieA.it