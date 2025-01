Supercoppa, progetto realizzato ad hoc: annuncio Lega Serie A

La Lega Serie A, in occasione della Supercoppa italiana 2024-25, ha promosso la realizzazione di un progetto firmato dal noto marchio di Stefano Ricci.

PROGETTO – Lega Serie A e STEFANO RICCI presentano un travel case realizzato da SR in esclusiva per la EA SPORTS FC Supercup. Competizione che andrà in scena a Riyadh dal 2 gennaio 2025 al 6 gennaio 2025. STEFANO RICCI S.p.A., società leader nel settore Luxury Fashion & Lifestyle, ha realizzato in esclusiva per la Lega Serie A il set di pelletteria coordinato. Questo include un travel case in PMA e alluminio con verniciatura aeronautica nera opaca. E finiture in pelle di vitello liscio stampata con motivo ottagonale. Chiusure in palladio progettato su misura che protegge la Supercoppa Italiana, oltre ai vassoi porta medaglie.

Supercoppa italiana protetta da un travel case: De Siervo commenta

MADE IN ITALY – L’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato in questo modo: «L’occasione di disputare delle grandi partite all`estero ci consente di valorizzare il calcio italiano e le nostre squadre, ma è anche una bella occasione per promuovere le eccellenze del Paese e i valori che rappresentano. n questa occasione abbiamo scelto di affidare, per la prima volta nella storia della Serie A, la realizzazione di un baule artigianale, un “Travel case” per proteggere il nostro Trofeo, alle sapienti mani artigianali di Stefano Ricci, una grande firma italiana molto apprezzata nei nuovi mercati e in particolare in tutto il Medio Oriente. La splendida custodia accoglie e arricchisce la Supercoppa Italiana, rappresentando inoltre il design e la tradizione che sanno rivolgersi al futuro propri del Made in Italy».