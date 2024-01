Supercoppa, Napoli in silenzio! Mazzarri diserta la premiazione

La Supercoppa italiana va nuovamente a finire nella bacheca dell’Inter per il terzo anno consecutivo, questa volta ai danni del Napoli. L’espulsione di Giovanni Simeone non è andata proprio giù al tecnico azzurro, Walter Mazzarri, che è uscito dal campo dopo la rete di Lautaro Martinez per non rientrare più, nemmeno per la premiazione. Intanto non parlerà nessun altro dopo De Laurentiis

IN SILENZIO – La Supercoppa italiana è di nuovo dell’Inter di Simone Inzaghi, per il terzo anno consecutivo. La squadra nerazzurra ha battuto un ottimo Napoli a Riad grazie alla rete di Lautaro Martinez, arrivata al 91′. Chiaramente, come da tradizione, non potevano mancare le polemiche arbitrali scaturite dopo l’espulsione di Giovanni Simeone che ha fatto perdere le staffe soprattutto a Walter Mazzarri. L’allenatore toscano è uscito dal campo dopo la rete di Lautaro per non rientrare più, nemmeno in occasione della premiazione. Inoltre, dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, non parlerà nessun altro: il Napoli è in silenzio stampa.