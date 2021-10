Supercoppa, Juventus e Inter vogliono Ryad. Lega dice no: le alternative – CdS

Supercoppa italiana, sono ancora da decidere sede e data della finale tra Inter e Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i due club vorrebbero giocare a Ryad. La Lega Serie A, invece, opziona l’Italia.

DA DECIDERE – Supercoppa italiana, Inter e Juventus – attratte dai 3,5 milioni -, spingono per l’opzione araba, mentre la Lega Serie A si oppone sia perché sostiene che gli organizzatori per il 2021 hanno esercitato la loro opzione in ritardo sia perché i diritti della Serie A per quell’area non sono ancora stati venduti. Si giocherebbe al King Saud University Stadium dove nel dicembre 2019 la Lazio di Inzaghi batté 3-1 la Juve di Sarri. La Lega Serie A, come già ribadito, scarta questa opzione ed è più orientata sugli stadi italiani, più capienti per fare un incasso da 5,5-6 milioni. In quest’ottica San Siro è meglio dell’Olimpico di Roma, ma la Juventus accetterà di giocare in trasferta al Meazza?

Fonte: Corriere dello Sport