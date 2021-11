Supercoppa italiana, ultimo tentativo Inter-Juventus: De Siervo è in Arabia – CdS

Supercoppa italiana, salgono le quotazioni di disputare Inter-Juventus il 22 dicembre in Arabia Saudita. Ultimo tentativo della Lega Serie A, come riportato dal Corriere dello Sport, Luigi De Siervo è a Riyad.

ULTIMO TENTATIVO – Supercoppa italiana, viaggio in Arabia dell’Amministratore Delegato, Luigi De Siervo, per un ultimo tentativo di far disputare la finale tra Inter e Juventus il 22 dicembre nella capitale Saudita. La Lega, intanto, ha già individuato l’alternativa, cioè il 12 gennaio a San Siro, ma siccome i due club spingono per giocare all’estero, in un mercato ricco di possibili investitori e, soprattutto, per incassare 3,5 milioni a testa. La Federazione spagnola, intanto, ha già prolungato il suo contratto con l’Arabia fino al 2029, con un incasso complessivo tra i 240 e i 320 milioni. Una proposta di rinnovo è stata fatta anche alla Lega: sul tavolo 180-190 milioni per 6 edizioni, ma con un nuovo format, ovvero con la partecipazione di quattro squadre, le vincenti di Coppa Italia e campionato più le seconde classificate.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

