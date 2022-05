Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita! Nuovo format in arrivo?

La prossima Supercoppa Italiana tornerà a giocarsi in Arabia Saudita, ma solo per l’ultimo anno. Poi sarà ancora estero, ma secondo TuttoSport con un nuovo format.

COME PRIMA – La prossima finale di Supercoppa Italiana tornerà a giocarsi in Arabia Saudita. La Lega Serie A dopo l’ultima finale disputata a gennaio (vinta dall’Inter) a San Siro, dovrà mantenere gli accordi e dunque tornare in Arabia Saudita, ma solo per l’ultimo anno così come previsto da contratto. Per i prossimi anni, invece, si continuerà a giocare sempre all’estero, ma con accordi di maggior prospettiva così come evidenziato dall’Amministratore Delegato della Lega, Luigi De Siervo (QUI il suo intervento). Con la possibilità di una final four, come già succede in Spagna.

Fonte: TuttoSport

