Supercoppa Italiana, svelato il luogo della prossima Final Four!

Emergono nuovi dettagli riguardanti la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Ecco quanto dichiarato dalla Lega Serie A nell’ultima assemblea.

NOVITÀ – L’assemblea della Lega Seria A svoltasi poco più di un mese fa aveva fornito importanti dettagli sulla prossima edizione della Supercoppa Italiana, come per esempio la conferma del format a quattro squadre. All’epoca era rimasta come incognita, invece, il luogo che dovrà ospitare la Final Four. Su quest’ultimo punto arrivano dei dettagli proprio oggi, al termine del nuovo incontro al quale hanno partecipato le 20 società di Serie A.

Nuovi dettagli sulla Supercoppa italiana 25/26: ecco in quale cornice si terrà

IL LUOGO – Nell’Assemblea della Lega Serie A, tenutasi oggi in videoconferenza, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha aggiornato i club che la prossima edizione della Supercoppa Italiana si terrà nuovamente in Arabia Saudita. Confermata, quindi, la destinazione 2025/2026 della competizione con il format a quattro squadre, come accaduto negli ultimi anni. Un verdetto, questo, piuttosto scontato considerando che il contratto fra la Lega Serie A e la Federcalcio dell’Arabia Saudita ha una valenza di quattro anni. Nel corso dell’Assemblea odierna, poi, sono stati affrontati anche altri temi, come quello riguardante le iniziative previste nella finale di Coppa Italia e quello legato al Festival della Serie A che si terrà a Parma il prossimo 6 giugno.