Supercoppa Italiana, svelata la nuova special edition del pallone Orbita

La Lega di Serie A e Puma, hanno presentato la special edition del Pallone Orbita. Resta il colore oro, a simboleggiare la competizione. Debutterà nel corso della prossima Supercoppa Italiana.

PALLONE NUOVO – Archiviata la diciottesima giornata di Serie A, il calcio italiano si sposta in Arabia Saudita per le final four di Supercoppa Italiana. Nella mattinata di oggi, la LEGA Serie A insieme a Puma, hanno ufficializzato lo speciale pallone PUMA Orbita realizzato per la EA SPORTS FC Supercup. Le tre partite saranno in programma a Riyadh dal 2 gennaio a 6 gennaio, con la finale prevista allo stadio l’Al-Awwal Park nella giornata dell’Epifania. Il pallone debutterà nella semifinale tra Inter e Atalanta in programma il 2 per poi ricomparire nella seconda semifinale in programma il 3 gennaio tra Juventus e Milan.

Serie A, arriva il nuovo pallone per la Supercoppa Italiana

COLORI – Dopo l’edizione dello scorso anno, la prima con il nuovo formato a quattro squadre, PUMA e Lega Serie A hanno lavorato a una nuova versione del pallone Orbita. Resta il colore oro come simbolo del prestigio della competizione. Insieme al gold, sono state accostate delle grafiche audaci e impattanti presentate nella versione Hi-Vis. Questa la nota ufficiale: «Il pallone PUMA Orbita presenta una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone. La versione FIFA Quality PRO utilizza una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. C’è una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Si migliora l`aerodinamica e aumenta la resistenza all`abrasione e all`usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali».