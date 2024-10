Supercoppa Italiana, scherzo del destino: di mezzo ancora Inter-Bologna!

Il fantasma di Inter-Bologna torna a fare visita ai nerazzurri anche quest’anno. Il calendario di Supercoppa Italiana gioca uno strano scherzo del destino.

DESTINO – Inter-Bologna e rinvio sembrano ormai andare a braccetto. Per uno scherzo del destino o, piuttosto, per una sgradevole fatalità, anche quest’anno la sfida di Serie A fra la squadra di Simone Inzaghi e quella dei rossoblù dovrà essere rimandata. Proprio come accadde due anni fa, quando il posticipo costò davvero caro ai nerazzurri. Mentre nel 2022, precisamente il 6 gennaio, la causa dello spostamento (al 27 aprile) del match fu dovuta al focolaio di Covid che aveva colpito la squadra bolognese, allora allenata da Siniša Mihajlović, questa volta il motivo è da riscontrare nel calendario della Supercoppa Italiana, appena reso noto.

Supercoppa Italiana, di mezzo ci va ancora Inter-Bologna!

RINVIO – Inter-Bologna di campionato è in programma il weekend del 4-5 gennaio, ma sarà impossibile da disputare per i nerazzurri, che saranno impegnati giovedì 2 nella sfida di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Lo stesso varrà per Atalanta-Juventus e Como-Milan, le altre sfide della diciannovesima giornata di Serie A in cui dovrebbero essere impegnate le altre tre partecipanti alla Final Four della competizione. Il destino vuole che, tra le moltissime partite di campionato nerazzurre calendarizzate, sia proprio Inter-Bologna a dover essere rinviata, probabilmente nelle settimane successive, sempre tra gennaio e febbraio.

FINALE – La speranza, ovviamente, è che il finale della storia sia completamente diverso da quello vissuto nel 2022, quando il match posticipato al Dall’Ara vide i nerazzurri uscire sconfitti anche a causa di un errore indimenticabile del portiere Ionut Radu. Fu quello il primo passo falso che condusse successivamente il Milan alla conquista dello scudetto, fino ad allora destinato a finire sul petto degli interisti. In quell’Inter-Bologna andò in gol per i rossoblù anche Marko Arnautovic, attualmente in maglia nerazzurra. A distanza di anni qualcosa è cambiato e il rinvio causato dalla Supercoppa Italiana dovrebbe ormai fare meno paura, anche se l’ombra della ‘maledizione’ resta.