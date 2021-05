Supercoppa italiana, sarà ancora una volta Simone Inzaghi contro Massimiliano Allegri, come nel 2017. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, si conosce il posto ma non ancora la data.

INTER-JUVENTUS – La Supercoppa italiana tra Inter e Juventus di giocherà in Arabia Saudita, così come confermato dal presidente Dal Pino in Settimana. Ancora una volta sarà la sfida tra Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Inter, e Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera. Nel 2017 a spuntarla fu proprio l’ormai ex tecnico della Lazio, 3-2 con le reti di Immobile e Murgia. Ebbe la meglio anche nel 2019, ma in panchina per la Juventus c’era Maurizio Sarri. Tornando all’appuntamento, non è stata ancora fissata la data e l’orario della partita.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua

