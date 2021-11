Supercoppa Italiana, non solo Inter-Juventus: incontro per il nuovo format – CF

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita a cavallo tra il 2020 e il 2021… e oltre? L’idea è nell’aria da tempo, la proposta è già sul piatto ma per i dettagli bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, si attende l’incontro decisivo per definire il tutto, su Inter-Juventus e forse anche il nuovo format della competizione

SUPERCOPPA ITALIANA – A breve andrà in scena l’incontro a Riad tra Luigi De Siervo (Amministratore Delegato della Lega Serie A) e i vertici di Sela, società che organizza la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Che sarà proprio il principale argomento. La partita tra Inter e Juventus ancora non ha un data ufficiale ma l’attesa sta per terminare. Inoltre, come raccolto dal sito specializzato Calcio e Finanza, sul piatto c’è anche la proposta saudita di rivoluzionare l’evento. Da giocare in Arabia Saudita anche per i prossimi sei anni ma con un format diverso: la Final Four della Supercoppa Italiana. Prima della finalissima si giocherebbero le due semifinali, coinvolgendo anche la seconda classificata in Serie A e la finalista perdente in Coppa Italia. Sul tavolo una proposta da circa 200 milioni da parte della Sela. Cosa farà la Lega Serie A?

Fonte: Calcio e Finanza – Gabriele Buscaglia