Supercoppa Italiana, Mediaset spinge per un orario sgradito a Inter e Milan – TS

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita sì ma in orario italiano: si può? La decisione non è ancora stata presa ma Inter e Milan non sono sulla stessa lunghezza d’onda di Mediaset, che detiene i diritti della partita in esclusiva. Come riportato sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport, la divergenza di vedute è legata più che altro all’ottimizzazione dei tempi

SCONTRO SULL’ORARIO – La Finale di Supercoppa Italiana, che si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riad (Arabia Saudita), non ha ancora un orario ufficiale. Trattandosi di un’esclusiva Mediaset, l’idea dell’azienda di Cologno Monzese (MI) è quella di offrirla ai propri telespettatori in prima serata. Una prima serata che mal si sposa con il fuso orario e soprattutto con il viaggio internazionale delle due società. Come riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, sia l’Inter (detentrice del trofeo, ndr) sia il Milan, infatti, preferirebbero giocare la Supercoppa Italiana alle 18:00 (orario italiano, ndr). Soprattutto perché il viaggio di ritorno in direzione Milano è previsto subito dopo la partita. Diverse le intenzioni di Mediaset, che spinge affinché il Super Derby di Milano si giochi alle 20:00 (le 22:00 in Arabia Saudita, ndr). La trattativa con la Lega Serie A per definire l’orario della Supercoppa Italiana non si è ancora chiusa. Chi la spunterà?

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino