Supercoppa Italiana Inter-Juventus, le fasi di vendita dei biglietti

Per la Supercoppa Italiana Inter-Juventus sarà possibile acquistare i biglietti a partire da martedì prossimo (vedi prezzi). Ecco le fasi e le modalità di vendita.

SUPERCOPPA ITALIANA INTER-JUVENTUS – BIGLIETTI INTER

Dalle ore 10 del 28 dicembre 2021 vendita riservata a:

– gli abbonati alla Serie A 2019-2020 dell’Inter, che potranno acquistare fino a quattro biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 2019-2020. Sarà necessario inserire il numero della tessera Siamo Noi e la data di nascita per concludere l’acquisto.

Dalle ore 10 del 31 dicembre 2021, si aggiungono alla vendita riservata anche:

– i soci Inter Club in possesso di tessera Siamo Noi sottoscritta entro lunedì 27 dicembre compreso. Anche in questa fase sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club regolarmente iscritti alla stagione 2021-2022 e in possesso di tessera Siamo Noi sottoscritta entro la medesima data sopra.

Dalle ore 10 del 3 gennaio 2022, si aggiungeranno alla vendita riservata anche:

– tutti i sostenitori dell’Inter in possesso della tessera Siamo Noi. Potranno acquistare fino a quattro biglietti per sé e per altri tre accompagnatori non necessariamente muniti di fidelity card. In questa fase, sarà possibile acquistare per altri tre amici anche per gli abbonati alla stagione 2019-202 e i soci Inter Club muniti di tessera Siamo Noi.

Per entrambe le squadre, alle ore 12 del 5 gennaio 2022 eventuale inizio della fase di vendita libera dei biglietti residui della Supercoppa Italiana Inter-Juventus.

Dalle ore 12 del 28 dicembre 2021 fino a esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati a titolo gratuito. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. I sostenitori dell’Inter avranno fino a un massimo di 140 posti (35 disabili in carrozzina + 35 non in carrozzina e 70 accompagnatori – uno per ogni disabile) in Tribuna Arancio lato settore verde.