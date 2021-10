Supercoppa italiana in Italia? Aumentano le chances per San Siro: le date – CdS

Una decisione per la Supercoppa italiana non è ancora stata presa, ma come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, si riducono le possibilità che si giochi in Arabia Saudita.

IN ITALIA – Come già noto da tempo, l’Arabia Saudita non ha rispettato le scadenze per quanto riguarda la Supercoppa italiana. Secondo il quotidiano romano, si riducono le possibilità che la sfida tra Inter e Juventus si giochi lì, per questo motivo aumentano le chances che resti in Italia, per la precisione a San Siro. In tal caso, la prima scelta per la Lega Serie A, sarebbe il 12 gennaio (il 19 in seconda istanza), in modo da garantirsi il tutto esaurito o quasi. Per il 5 non ci sarebbero le stesse sicurezze, dato che ci sarebbero le vacanze natalizie. Inoltre il 6 è in programma Milan-Roma, e vorrebbe dire rinviare un’altra gara.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno