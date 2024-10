Supercoppa Italiana, il montepremi della vincitrice. Inter dentro – SM

Ieri sono uscite le date degli incontri di Supercoppa Italiana, in programma subito dopo Capodanno. L’Inter partecipa ed è l’ultima vincitrice, il montepremi in ballo per Sport Mediaset.

COMPETIZIONE – La Supercoppa Italiana si giocherà a gennaio, come accaduto durante lo scorso anno. In quel frangente l’Inter ne uscì vincitrice dopo aver battuto sia Lazio che Napoli al 90′ con la rete di Lautaro Martinez decisiva. In questa stagione il format rimarrà il medesimo: quattro club partecipanti, due semifinali e una finale. Non si andrà ai tempi supplementari, in caso di pareggio si faranno direttamente i calci di rigore. Si giocherà alla Kingdom Arena, definita dalla Lega Serie A in questo modo: «il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Middle East e Nord Africa. La venue è dotata delle tecnologie più avanzate sia a livello di ripresa televisiva sia per l’ingegneria del suono e light design».

Supercoppa Italiana, montepremi e programma

MONTEPREMI – L’Inter giocherà il 2 gennaio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre Juventus e Milan si affronteranno il 3. La finale verrà disputata infine il 6 gennaio in occasione dell’Epifania. Il montepremi per la squadra che alzerà la coppa sarà di 8 milioni di euro: non ci si gioca quindi solamente la gloria, ma anche un’importante entrata per le casse delle società.