Supercoppa Italiana, dubbi sugli stadi per l’Inter e italiane ‒ CdS

Nella seconda metà di gennaio andrà in scena la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, salvo ulteriori slittamenti di calendario da parte degli arabi. C’è il problema degli stadi da risolvere, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

LOCATION – Dopo le diverse polemiche degli ultimi tempi, la Supercoppa Italiana andrà in scena nella seconda metà di gennaio in Arabia Saudita. Date ancora da ufficializzare ma definite ieri. Ma c’è da risolvere un problema non da poco, cioè quello riguardante gli stadi che ospiteranno le gare tra Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina. L’evento si terrà a Riyad, capitale e centro economico del Paese. Qui si tengono tutti gli eventi a carattere internazionale. Gli stadi a disposizione per gli allenamenti sono quelli di quattro squadre arabe. Ma per le location destinate ai match ci sono diversi dubbi. C’è la possibilità che venga usato un unico stadio per giocare entrambe le semifinali in programma, dato sicuramente non confortante date le condizioni del terreno di gioco. Mentre per la finale della Supercoppa Italiana sarà a disposizione lo stadio Università Re Sa’ud. In quello stadio nel 2019, il tecnico attuale dell’Inter ha battuto Maurizio Sarri, quando erano rispettivamente allenatori di Lazio e Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota