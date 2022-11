Supercoppa Italiana, la Curva Nord lancia il programma per Milan-Inter

Dopo il Mondiale, nessuno stop. Il 18 gennaio l’Inter si giocherà il primo trofeo dell’anno, ovvero la Supercoppa Italiana contro il Milan. A tal proposito la Curva Nord ha esposto il proprio programma in vista della grande sfida

SUPERCOPPA − Sarà Milan-Inter la gara che decreterà il primo trofeo dell’anno. Il 18 gennaio, si sfideranno in Arabia Saudita l’ultima vincitrice dello Scudetto e la campionessa in carica della Coppa Italia. La Curva Nord nerazzurra espone il proprio programma logistico: “La Supercoppa Italiana – IL DERBY DI MILANO 18 gennaio 2023 – Riyadh, Arabia Saudita. Una finale contro i rivali di sempre. La Curva Nord Milano sta organizzando un VOLO CHARTER con andata e ritorno IN GIORNATA. Invitiamo tutti gli interisti a seguire la squadra insieme a noi! Nei prossimi giorni tutte le info sul pacchetto “volo+partita”. Restate sintonizzati”.