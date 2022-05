Supercoppa Italiana 2022, quando si giocherà Milan-Inter? Cambia il programma – CF

Supercoppa Italiana in arrivo a breve oppure no? La finalissima Milan-Inter, prevista in apertura di stagione, potrebbe subire una variazione sul programma iniziale. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, il (Super)Derby di Milano avrà nuovamente luogo a metà stagione, quindi nel nuovo anno solare

SUPERCOPPA ITALIANA 2022 – L’unica certezza è che ci sarà un Derby di Milano in più nella prossima stagione. Lo Scudetto vinto in Serie A dal Milan a Reggio Emilia, dopo la Coppa Italia vinta dall’Inter a Roma, darà vita alla Supercoppa Italiana 2022 made in Milano. Che dovrebbe aprire la stagione 2022/23 ma forse non sarà così. Infatti, ci sono ancora dubbi sulla data e sul luogo. Che non potrebbero essere il 12 agosto e Milano (vedi articolo). Secondo quanto ripreso dal sito specializzato Calcio e Finanza a firma Giacomo Grisolia, la Supercoppa Italiana si giocherà a gennaio 2023 in Arabia Saudita. Da definire la sede precisa, tra Gedda e Riyad. In ogni caso, si attende l’annuncio ufficiale della Lega Serie A per definire tutto il programma. E a prescindere che sia agosto 2022 o gennaio 2023, Milan-Inter assegnerà il primo trofeo stagionale della prossima stagione calcistica italiana.

Fonte: Calcio e Finanza – Giacomo Grisolia