Super League, progetto definitivamente abolito o va avanti sotto traccia? In Spagna – precisamente sul portale El Confidencial – si assicura che l’idea di Perez non è stata abbandonata del tutto dai Club Fondatori, nonostante quanto successo con la UEFA

TUTTI CON PEREZ – L’idea e i sogni del Presidente Florentino Perez, forse, non sono ancora da accantonare. Il documento firmato il 17 aprile dai dodici Club Fondatori della Super League (vedi comunicato) prevede lo stesso numero di azioni della “European Super League Company SL”. Si tratta di una società a responsabilità limitata che avrebbe gestito l’intera competizione. Nonostante l’uscita di scena di nove delle dodici società dopo le minacce della UEFA, nessuna di queste squadre ha venduto la propria partecipazione. Quindi è come se fossero ancora legate al progetto Super League. Confermata attraverso la pubblicazione di documenti ufficiale, inoltre, la firma del Presidente Steven Zhang per l’Inter, come già noto da subito. L’ipotesi apocalittica, a questo punto, è che si possa arrivare presto a una sentenza storica che cambierebbe l’attuale concezione del calcio. Come avvenne attraverso la legge Bosman nel 1996. Ci saranno sicuramente aggiornamenti, soprattutto dopo le ultime novità che riguardano gli ultimi tre club avversari alla UEFA (vedi articolo).

Fonte: El Confidencial – Nacho Abad