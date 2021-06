Super League, presentata mozione per annullare l’accordo con la UEFA! Inter in attesa

Super League sì o Super League no? La UEFA ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ai dodici Club Fondatori ma la partita non è ancora chiusa. Come riportato da Tariq Panja – giornalista del quotidiano statunitense New York Times -, si preannunciano novità a breve. Anche l’Inter è interessata all’evoluzione della vicenda

MOZIONE ANTI-UEFA – La Super League continua a far parlare di sé sebbene non sia mai partita ufficialmente. La novità del giorno è la presentazione di un’altra mozione al tribunale di Madrid da parte della A22, che è la società privata che è entrata a far parte del contenzioso perché sta dietro al progetto. L’obiettivo è quello di far cancellare l’accordo firmato dalla UEFA con i nove club che hanno abbandonato l’idea Super League. Tra queste, come noto, anche l’Inter. Dopo essersi ritirate (formalmente, ndr) dal progetto, per rientrare immediatamente all’interno del mondo UEFA, queste nove società hanno dovuto accettare alcune sanzioni minime (vedi articolo). Tali multe verrebbero annullate qualora passasse la mozione. Adesso la UEFA ha cinque giorni per rispondere, ma la decisione finale potrebbe richiedere alcune settimane. Se passasse la linea della A22, sarebbe un colpo durissimo per la UEFA, a cui verrà chiesto anche di annullare integralmente il procedimento disciplinare nei confronti del tre club rimasti dentro il progetto Super League (Barcellona, Juventus e Real Madrid). Si tratta del primo vero aggiornamento sul “caso Super League” dall’ingiunzione del 18 aprile. Seguiranno aggiornamenti.