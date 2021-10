Suning verso ristrutturazione debito. Inter, cessione a fine stagione? – TS

Sulle colonne del Tuttosport, oggi in edicola, tiene banco la questione relativa a Suning. Il colosso cinese, oppresso da una situazione finanziaria precaria, ristrutturerà il debito con le banche. L’Inter potrebbe essere ceduta a fine stagione

DEBITO – La situazione finanziaria dell’Inter è legata, a doppio filo, a Suning e, di conseguenza alla Cina. Il maxi passivo di bilancio registrato, infatti, secondo il Tuttosport, è da imputare alle svalutazioni delle sponsorizzazioni cinesi, inesigibili e quindi da trasferire tra le perdite. La crisi finanziaria che sta colpendo i colossi cinesi e Suning, obbliga la società di Nanchino a ristrutturare il debito esposto per circa 2,2 miliardi di euro nei confronti di Evergrande, gigante dell’immobiliare in Cina travolto dai debiti. La ristrutturazione del debito non farà altro che aumentare il controllo statale dell’azienda di Nanchino. L’Inter, dal canto suo, rinegozierà il bond da 400 milioni: operazione semplice in quanto, la società nerazzurra, ha entrate certe derivanti da diritti tv, sponsor e incassi da stadio.

FUTURO – Gli scenari futuri, però, portano ad una possibile cessione dell’Inter entro la fine della stagione. Un peso importante, nell’eventuale cessione delle quote di maggioranza nerazzurre, lo avrà OakTree. Il fondo americano, che ha prestato 275 miloni di euro, ha in pegno a garanzia del prestito le quote della società. In questo modo, il peso del fondo statunitense su un’eventuale trattativa di cessione del club, diventa sempre più importante.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport