Suning ribadisce impegno per l’Inter: rivalutati marchio ed archivio – TS

Il Tuttosport, oggi in edicola, sottolinea le prossime mosse di Suning e di Steven Zhang che hanno ribadito l’impegno per l’Inter. Rivalutati il marchio e l’archivio

IMPEGNO – Suning non molla l’Inter. Il colosso cinese, nonostante i molti problemi in patria, vuole continuare a supportare e far crescere il club nerazzurro, nonostante una situazione economica non esattamente florida. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, quest’oggi, il presidente Steven Zhang, all’assemblea degli azionisti, ribadirà la volontà della proprietà di supportare il club. Per calmierare le perdite, infatti, sono stati rivalutati il valore del marchio e l’archivio. Centrale, nei pensieri del club nerazzurro, anche il rifinanziamento del doppio bond da 375 milioni curato da Goldman Sachs. L’obiettivo è l’emissione di un unico bond da 400 milioni.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport