Suning, prestito restituito in 3 anni. Quote di maggioranza come garanzia – CDS

Suning, Oaktree in arrivo per portare liquidità al club con un prestito e rilevare il 31% delle quote. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, a garanzia ci sarebbe la maggioranza delle quote.

PRESTITO – Suning, Oaktree pronto a mettere liquidità al club e rilevare il 31% delle quote di minoranza, con un finanziamento di 275 milioni complessivi. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Alessandro Giudice, questa dovrebbe poi versare un aumento di capitale per affrontare la scadenza degli stipendi. Presto potrebbero arrivare le dimissioni di Tom Pitts, uomo di LionRock, nel CdA dell’Inter. Come specificato da giorni, inoltre, Oaktree non avrà una semplice partecipazione di minoranza. Il fondo americano avrà come pegno il 68% delle quote di Suning.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice