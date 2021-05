Suning-Oaktree, presto l’ufficialità. Una data per la maggioranza – TS

Suning e Oaktree Capital Management presto ufficializzeranno l’accordo finanziario. Tra le colonne di “TuttoSport” viene specificata la quota di minoranza e le intenzioni del fondo americano.

QUOTE DI MAGGIORANZA – Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, contrariamente da quanto detto in precedenza del “Corriere dello Sport” (vedi articolo), il fondo americano Oaktree non sottoscriverà un pegno sul totale restante delle quote di maggioranza (68,55%), ma solo una quota sufficiente a garantire la maggioranza nel 2024.

Fonte: TuttoSport