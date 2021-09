Suning, nuovi problemi: il suo investimento su Evergrande a forte rischio

Suning quattro anni fa aveva fatto un investimento in Evergrande, azienda di sviluppo immobiliare finita in pesante crisi. Dalla Cina il sito Inf.news segnala come il default sia imminente, con problemi anche per la proprietà dell’Inter.

NUOVO GUAIO – Uno dei problemi citati più volte per la mancanza di liquidità di Suning, in questi anni, era Evergrande. Nel 2017 l’azienda di Zhang Jindong ha investito venti miliardi di yuan (pari a poco più di due miliardi e seicento milioni di euro), in quello che sembrava un affare destinato a dare profitti. Così non è stato: il valore è precipitato e ora c’è il rischio default. Lo segnala Inf.news, parlando di un calo addirittura dell’80%. Il rischio concreto è di un default, che azzererebbe tutto l’investimento di Suning. Una difficoltà in più, dopo quelle già avute con l’Inter.

Fonte: Inf.news