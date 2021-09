Suning lascia Londra: chiusa anche una società aperta nel 2018 – TS

Suning Sports Group International UK Limited, una società aperta da Suning nel novembre del 2018, chiuderà a breve. Secondo TuttoSport questo può essere un altro segnale della volontà di concentrarsi sulla Cina.

ALTRA CHIUSURA – Suning lascerà Londra, presto chiuderà la società aperta nel novembre 2018. L’azionista principale è Jindong Zhang, con una quota compresa tra il 25 e il 50%. L’incarico di direttore è affidato al figlio Steven. Nel registro presentato il 7 settembre, l’attuale presidente dell’Inter ha spiegato che, per quanto riguarda l’esercizio chiuso al 30 novembre, Suning Group International non depositerà il proprio bilancio seguendo il principio della continuità aziendale perché l’intenzione è quella di chiudere la società il prima possibile. La retromarcia, secondo il quotidiano torinese, può essere un’altra conferma della priorità di concentrarsi sulla Cina, e la situazione legata al Guangzhou Evergrande (tra i creditori c’è anche Suning) non tranquillizza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi