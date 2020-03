Suning in utile di oltre un miliardo, sorride anche l’Inter – TS

“Tuttosport” sottolinea i numeri del fatturato di Suning. Il successo della società cinese si può riverberare anche sull’Inter.

UTILE NOTEVOLE – Tre settimane fa l’Inter aveva dovuto incassare la notizia di una forte contrazione dei ricavi commerciali provenienti dalla Cina. Adesso invece arriva una novità positiva sull’incremento degli introiti di Suning. La multinazionale di Nanchino, proprietaria dell’Inter, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, ha raggiunto un fatturato pari a 48.4 miliardi di euro con un utile netto per gli azionisti, quindi la famiglia Zhang, pari a 1.4 miliardi. Continua a crescere anche il volume del commercio on line della catena di distribuzione di Suning. Nel 2019 i numeri sono arrivati a 8.216 negozi online. Impressionante il dato dei consumatori registrati sulla piattaforma di vendi- ta di Suning: 555 milioni. La superficie dei magazzini di Suning Logistics (dove vengono custoditi i prodotti in attesa di consegna) è pari a 12,1 milioni di metri quadrati.

VANTAGGI PER L’INTER – Questi dati possono rappresentare una buona notizia per l’Inter perché certificano il buon andamento economico della proprietà. In particolare sono confortanti i dati sul commercio on line perché molti di questi oggetti sono venduti nell’ambito del programma di co-branding con l’Inter, quindi con il marchio del club nerazzurro insieme a quello del produttore. Una parte di quanto ricavato va direttamente nelle casse dell’Inter. Non sarà facile compensare il calo di sponsorizzazioni dalla Cina, il flusso che ha fatto impennare il fatturato dell’Inter negli ultimi tre anni. Ma queste entrate potrebbero essere più lineari anche in ottica fair-play finanziario, visto che alcuni dei contratti non rinnovati con agenzie di intermediazione cinesi avevano cifre decisamente elevate, se paragonate a quelle presenti negli accordi con colossi famosi in tutto il mondo come Nike o Pirelli.