Suning ha una strategia per (cedere) l’Inter e la vittoria nel derby aiuta – SM

Suning sta pensando più alle sue quote nerazzurre che alle prestazioni in campo dell’Inter. Anche se le due cose possono convergere. Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1 fa il punto della situazione dopo il derby

CESSIONE TRICOLORE – La vittoria nel Derby di Milano fa comodo alla strategia di Suning, perché l’Inter scudettata può valere di più sul mercato. A fine stagione, ovviamente. Adesso si può parlare solo di Inter prima in Serie A, e vincerla diventa l’obiettivo stagionale. Ed è un po’ quello che è stato raccontato prima di Milan-Inter (vedi articolo). L’offerta di BC Partners non è ancora soddisfacente, per questo si avvicina l’ipotesi del prestito-ponte di circa 200-250 milioni per far fronte alle scadenza a marzo. E solo dopo valutare offerte migliori. L’Inter adesso ha bisogno di liquidità e questa è un po’ la strategia di Suning. Poi, soprattutto in caso di vittoria dello scudetto, si valuteranno offerte più alte, che si dovranno avvicinare almeno ai 900 milioni di euro.