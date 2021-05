Suning, ecco il fondo americano ‘per aziende in crisi’. Chi è Oaktree? – TS

“TuttoSport” oggi in edicola spiega chi è Oaktree, il fondo americano con sede a Los Angeles che salverà i conti dell’Inter come fatto in passato anche per altri club. Suning vicino alla firma.

PER AZIENDE IN CRISI – Tra le colonne di “TuttoSport” a firme di Stefano Scacchi, viene spiegato il ruolo di Oaktree, quello che potrebbe essere il nuovo socio di minoranza dell’Inter. Oaktree Capital, il fondo di Los Angeles, salverà i conti nerazzurri ed è il più importante fornitore di garanzie economiche per aziende in crisi. Con un patrimonio di circa 121 miliardi di euro, tra i suoi clienti ci sono 73 dei 100 fondi pensione più ricchi degli stati Uniti. A settembre dello scorso anno hanno acquistato l’80% del Caen, squadra della Ligue 2 francese, si è salvato per pochi punti. A marzo del 2019, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, Oaktree è stato acquistato dal gruppo canadese Broookfield Asset Managament che ha tra i suoi investitori Qatar Investment Authority, la proprietà del PSG per intenderci.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi.