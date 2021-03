Suning citata in giudizio dallo staff del Jiangsu per gli stipendi arretrati

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Suning non se la passa bene, soprattutto in Cina, dove la pazienza è finita (così come l’attività del club). Come ripreso dal portale Titan Sports Plus, l’ultima grana a riguarda lo staff del Jiangsu, che dichiara guerra

SCONTRO LEGALE – Ciò che succede in Italia con l’Inter non può succedere in Cina, dove il capitolo calcistico è ormai chiuso. Ma con strascichi ancora tutti da risolvere. I membri dello staff tecnico del Jiangsu, eccezion fatta per gli allenatori e i calciatori, hanno incaricato uno studio legale di Nanchino per citare in giudizio il club cinese di proprietà Suning. Il Jiangsu, che ha cessato l’attività dopo aver dovuto cambiare il nome (vedi articolo), non è ancora riuscito a raggiungere un accordo con i propri dipendenti per quanto riguarda il risarcimento degli stipendi arretrati. E adesso l’ormai ex staff del Jiangsu è pronta ad andare per vie legali.