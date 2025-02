Suning, che cosa sta succedendo? Per Zhang si parla di bancarotta!

Guai in vista per l’ex proprietario dell’Inter Zhang, tant’è che in Cina si parla di bancarotta. Nello specifico, tre holding inguaiano la società Suning.

BANCAROTTA – Zhang in bancarotta, lo scrivono dalla Cina. Infatti, tre holding di proprietà dell’ex proprietario dell’Inter, Zhang Jindong (il figlio Steven era presidente nerazzurro), hanno dichiarato bancarotta in Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito accumulato. L’ente che si occupa di queste questioni, con riorganizzazioni aziendali, ha annunciato che la Corte Centrale di Nanchino ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare avanzata da Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group. La Suning Holdings Group però è quella attraverso cui la famiglia controllava l’Inter.

Il declino di Suning: non solo la perdita dell’Inter

DECLINO – Il declino, come riferisce anche Calcio e Finanza, è legato agli investimenti da parte della società, in gran parte andati perduti: oltre al caso dell’Inter (con Oaktree che ha escusso il pegno dopo che la famiglia Zhang non aveva ripagato un debito da 395 milioni), ci sono anche gli investimenti tra gli altri in Carrefour, Wanda e soprattutto Evergrande, con stime di investimenti per oltre 10 miliardi di euro tra il 2012 e il 2020 in gran parte conclusi negativamente.