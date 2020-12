Suning buon compleanno! Storia di un’innovazione trentennale

Suning, tanti auguri! Fondato nel 1990, oggi compie ben trent’anni. Storia di un’innovazione che ha trasformato la vendita al dettaglio in Cina.

TANTI AUGURI – Suning, buon compleanno! Fondato nel 1990, il gruppo oggi proprietario anche dell’Inter, festeggia ben trent’anni. Di seguito il messaggio pubblicato dallo stesso gruppo attraverso il suo account Twitter: “Fondata nel 1990 come rivenditore di condizionatori d’aria, l’innovazione trentennale di Suning ha trasformato il settore della vendita al dettaglio in Cina, evolvendosi fino a diventare un fornitore globale di servizi di vendita al dettaglio. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questo viaggio. Ecco un altro fantastico decennio!”.

#Happy30thSuning🎂Founded in 1990 as an air conditioner dealer, Suning’s 30-year innovation has transformed China’s retail sector, as it has evolved to global retail service provider. Thanks everyone who has supported us throughout this journey. Here’s to another amazing decade! pic.twitter.com/Z3LvdM8jTH

