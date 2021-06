Suning-Alibaba, affari in corso. Nell’operazione non è coinvolta l’Inter – CdS

Suning, affari in corso con Alibaba. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, da capire se sarà una semplice transazione azionaria da partner o qualcosa di più grande. L’Inter comunque non sarà coinvolta.

AFFARI – Alibaba Group Holding lavora per acquistare una partecipazione nel ramo della vendita al dettaglio di Suning. A giugno le azioni della società di Nanchino sono crollate ai minimi storici, e sono state sospese “in attesa di annunci importanti”. Suning e Alibaba hanno da tempo rapporti in affari e l’una possiede azioni dell’altra. Secondo il quotidiano romano, resta solo da capire se l’operazione rappresenterà una svolta importante nei rapporti dei due colossi oppure una semplice transazione azionaria tra partner. Di sicuro nell’operazione non sarà coinvolta l’Inter, che grazie al prestito di Oaktree ha rispettato le scadenze per i versamenti degli stipendi (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

