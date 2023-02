Suma: «Inter, Skriniar messo nel tritacarne! Donnarumma restò il capitano»

Suma si è espresso sulla vicenda Skriniar con il giocatore che rimarrà all’Inter fino a giugno. Un confronto con Donnarumma e la gestione del Milan

BRUTTA GESTIONE − Le parole di Mario Suma su Top Calcio 24: «Skriniar? L’Inter ha un po’ messo nel tritacarne il giocatore, con le dichiarazioni di Cremona, gli striscioni e la fascia di capitano tolta. Il Milan a Donnarumma non gliela tolse. Con uno strappo dopo l’altro, rischi di compromettere il giocatore. Devi proteggerlo perché è molto importante per il prosieguo della tua stagione. Non bisognava esporlo».