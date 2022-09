Suma: «Inter bene contro piccole ma belle realtà. Inzaghi? Pioli e Sarri…»

Mario Suma, in collegamento su Pressing, si è espresso sull’Inter e sulle difficoltà incontrate in queste prime giornate. Il giornalista di fede milanista critica Inzaghi citando Pioli e Sarri

SCOSSA INZAGHI − Suma ritiene che all’Inter manchi Inzaghi nelle grandi sfide: «La società nelle condizioni in cui si trovava ha fatto il miglior mercato possibile. I giocatori le loro partite le vincono: vedi contro Lecce, Cremonese e Spezia che sono piccole grandi realtà. L’allenatore lo vorrei però un po’ vedere in partite importanti come contro Lazio e Milan. Sarri e Pioli hanno fatto quel qualcosa in più rispetto a Inzaghi che gli hanno permesso di vincere la partita».