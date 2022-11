Suma: «Gol di Correa? Facile con la Sampdoria! L’Inter spaventa ma l’anno scorso…»

Suma esprime il proprio giudizio sull’Inter, anche in rapporto alla Juventus e alle altre squadre di Serie A. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione “Pressing”, ha qualcosa da dire su Correa, autore della terza rete nerazzurra contro la Sampdoria.

PREOCCUPAZIONI – Mauro Suma giudica il momento dell’Inter in Serie A, confrontandolo con quello degli altri club. L’ospite della trasmissione “Pressing” afferma: «Tra Juventus e Inter chi mi preoccupa di più? Io lo avevo detto in tempi non sospetti che i nerazzurri, anche nei momenti più delicati della stagione, avevano un’identità di gioco e un senso. La Juventus un po’ meno. Quindi, certamente, la squadra di Simone Inzaghi è quella che mi spaventa maggiormente. Ma anche il dato della difesa meno battuta della Juventus non è da sottovalutare. Fare gol ai bianconeri non è semplice e l’Inter lo scoprirà domenica. In attacco gli interisti giocano con Joaquín Correa (vedi focus), che a Milano viene discusso e criticato dai suoi tifosi. Il gol segnato in Inter-Sampdoria? Appunto, era la Sampdoria! L’anno scorso si diceva che Napoli e Inter erano le più forti e poi, invece, è andata a finire diversamente». Suma conclude il suo intervento su Italia 1 con un commento su Correa, tornato al gol nell’ultima giornata di Campionato, e sul mancato obiettivo raggiunto dai nerazzurri nella scorsa stagione.