Sulemana sottolinea: «Non sono qui per sostituire Lookman»

Sulemana, nuovo attaccante dell’Atalanta, si è espresso su Lookman durante la conferenza stampa di presentazione all’Atalanta.

COSE IN CHIARO – L’Atalanta oggi ha presentato Kamaldeen Sulemana, che ha voluto precisare una cosa: «Voglio precisare che non sono venuto per sostituire Ademola Lookman. È un grandissimo giocatore da cui voglio imparare molto. Io sono qui per giocare con lui e con gli altri, per aiutare la squadra a fare sempre meglio». Ovviamente si riferisce alla trattativa tra Inter e Atalanta per l’attaccante nigeriano. La Dea, peraltro, si sta adoperando per ovviare ad un’eventuale partenza di Lookman con altri profili, come ad esempio Rowe. Quanto ad Ademola, bisogna pazientare: gli agenti si trovano ancora a Bergamo e puntano a convincere la Dea a lasciarlo andare per raggiungere Milano (vedi articolo).