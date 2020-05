Sui diritti tv la guerra Ã¨ a un passo, Serie A pronta alla causa a Sky – CdS

Sui diritti tv la guerra è a un passo, Serie A pronta alla causa a Sky – CdS

Il “Corriere dello Sport” segnala che questa settimana la Lega Serie A potrebbe avviare la battaglia legale con Sky.

DIFFIDA IN ARRIVO – Un’altra settimana è passata e Lega e Sky continuano ad essere separati da un baratro. Ad ora impossibile da superare. Tutto lascia credere che la prossima settimana sarà quella delle diffide. I club continuano a pretendere il saldamento dell’ultima rata prima di affrontare ogni discorso per un riequlibrio dei pagamenti, evidentemente per la prossima stagione. Sono diversi invece i termini con Dazn e Img, che a differenza di Sky avevano chiesto una dilazione e non tagli. Da loro la Serie A è disposta ad accettare un piano di rientro. In più la rata di Sky è decisamente più consistente e non è un dettaglio visto che diversi club si sono fatti anticipare dalle banche l’ultima tranche.

RIUNIONE GIOVEDI’ – Tutto lascia credere che siamo alla resa dei conti. Stando a ciò che filtra in occasione della nuova riunione per la commissione per i diritti che dovrebbe essere lunedì ci sarà il definitivo via libera per le diffide. Assecondando di fatto la linea dura per cui spingono da tempo De Laurentiis e Lotito. C’è però la data fondamentale di giovedì, quando Lega, Figc e governo decideranno sulla riapertura del campionato. Si tratterà di un segnale anche per le tv, che sapranno cosa trasmettere. Anche se in ogni caso ci sarà una richiesta di rivedere e rimodulare.