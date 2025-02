Sucic fa visita all’Inter: definito il programma dopo le visite mediche

L’Inter pensa al futuro e si assicura Petar Sucic per la prossima stagione. Il classe 2003 è in arrivo a Milano per le visite mediche ma non solo: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.

TUTTO FATTO – Manca solo l’ufficialità ma il colpo Petar Sucic è già realizzato. L’Inter ha chiuso l’operazione con la Dinamo Zagabria, riuscendo ad ottenere il calciatore bosniaco, naturalizzato croato, in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi avrà così a disposizione un’importante soluzione in più, anche in vista del Mondiale per Club che si disputerà tra giugno e luglio del 2025. I prossimi giorni saranno importanti per il centrocampista, che avrà modo di conoscere per la prima volta di persona e da vicinissimo l’ambiente Inter.

Sucic e il primo approccio con l’Inter: ecco come avverrà

IL PROGRAMMA – Sucic, che costerà all’Inter intorno ai 14 milioni di euro più bonus, attualmente è fermo ai box con la Dinamo Zagabria. Il motivo non ha a che fare col mercato e col futuro in nerazzurro, ma con la frattura al metatarso che lo costringe fuori dal campo. Anche per questo il croato non avrà problemi a raggiungere Milano nelle prossime ore, per potersi così sottoporre alle visite mediche. L’appuntamento è fissato per domani, quando il calciatore avrà anche modo di conoscere più a fondo alcuni luoghi e alcune figure di peso del mondo Inter. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, dopo le visite mediche Sucic visiterà anche il centro sportivo nerazzurro e lo stadio di San Siro. Sarà proprio il calciatore della Dinamo Zagabria, infatti, la special guest in tribuna di Inter-Fiorentina domani sera.