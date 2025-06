Sucic, il talento non manca! E in Croazia sicuri di una cosa – TS

L’Inter è pronta a godersi Petar Sucic. In Croazia intanto – scrive Tuttosport – sono convinti che il nuovo acquisto dell’Inter, sia l’erede naturale di Luka Modric.

ITALIA – In patria lo considerano il nuovo Luka Modric. Petar Sucic, nuovo acquisto dell’Inter, è visto in Croazia come il centrocampista destinato a raccogliere la pesante eredità del fuoriclasse del Real Madrid. Una responsabilità non da poco, ma che il classe 2003 ha iniziato a gestire con personalità e talento. Dopo aver mostrato ottime qualità al Salisburgo e nella nazionale croata, dove si è messo in luce come centrocampista “box to box”, Sucic arriva all’Inter con l’obiettivo di crescere e diventare protagonista. In mezzo al campo può ricoprire più ruoli, ma si esalta quando ha libertà di inserirsi e creare gioco, mostrando visione, tecnica e intensità.

Sucic, futuro in Italia! E sa gestire la pressione

FUTURO – A Milano lo accolgono con grande fiducia: la dirigenza nerazzurra lo ha messo sotto contratto con convinzione, considerandolo già pronto per mettersi in mostra nella tournée estiva negli Stati Uniti. L’idea è di inserirlo gradualmente nella rosa, ma senza escludere un ruolo da titolare, soprattutto se dovesse partire uno tra Calhanoglu o Asllani. A soli 21 anni, Sucic è già abituato alle pressioni: nel Salisburgo ha giocato la Champions, in nazionale ha conquistato spazio, e ora vuole dimostrare il suo valore anche in Serie A. In Croazia sono convinti che abbia tutto per ripercorrere le orme del grande Luka. Ora tocca a lui confermarlo con la maglia dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini