Sucic segna e vince! Cannavaro via e la Dinamo Zagabria fa +3

La Dinamo Zagabria rialza subito la testa vincendo 2-0 contro l’Osijek dopo l’addio di Fabio Cannavaro. A segno il futuro interista Sucic.

VITTORIA E GOL DELL’INTERISTA – La Dinamo Zagabria è chiamata ad una risposta dopo il 3-0 contro l’Istra, che è costato l’esonero all’italiano Fabio Cannavaro. La squadra croata gioca in casa contro l’Osijek, ottavo in classifica con 31 punti all’attivo. In campo sin dall’inizio Petar Sucic, che a giugno diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. E il classe 2003 è un grande protagonista, visto che al 25′ sblocca la partita. Si tratta solamente del secondo gol in stagione per il futuro centrocampista nerazzurro, che tra novembre e febbraio è stato ai box per un infortunio al metatarso. Nella ripresa, la Dinamo Zagabria controlla e al 69′ trova il gol del raddoppio con Ademi. Il match finisce 2-0 con i padroni di casa, che si portano a meno dal Rijeka secondo (una partita in meno da giocare). Buona notizia per Sucic, che in estate raggiungerà l’Inter al Mondiale per Club. Buona la prima anche per il neo-allenatore della Dinamo, ossia Perkovic. Una buona giornata per i colori nerazzurri, visto che nel pomeriggio la Beneamata ha vinto contro il Cagliari per 3-1 in campionato, portandosi momentaneamente a più sul Napoli inseguitore.

DINAMO ZAGABRIA-OSIJEK 2-0

25′ Sucic, 69′ Ademi