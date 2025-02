Sucic rientra dopo 4 mesi e tuona: «L’arbitro ha ucciso la partita»

Sucic è rientrato con la Dinamo Zagabria. Il centrocampista, che da giugno sarà dell’Inter, si è scagliato contro l’arbitro dopo la sconfitta con il Rijeka.

ARBITRO COLPEVOLE – Nella giornata di ieri, è rientrato dopo un lungo infortunio al metatarso il neo-acquisto dell’Inter Petar Sucic. Entrato al 57′ della ripresa di Rijeka-Dinamo Zagabria, il croato non è però riuscito ad aiutare i suoi compagni. La Dinamo Zagabria ha infatti perso 4-0, ma l’espulsione di Kanga al 37′ del primo tempo ha cambiato la partita. Sucic tuona contro l’arbitro della partita: Bel: «È difficile dire qualsiasi cosa dopo una partita come questa. Innanzitutto devo scusarmi a nome di tutta la squadra. Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo dettato il ritmo, ma credo che l’arbitro abbia ucciso la partita. Avevamo meno giocatori e quando giochi un derby e perdi con meno giocatori, è difficile recuperare».

REAGIRE – Sucic da leader chiama i suoi alla reazione: «Abbiamo provato e riprovato, ma questo è il massimo che siamo riusciti a ottenere. Dobbiamo dimenticare la partita il prima possibile e rimetterci in sesto. Sappiamo chi e cosa è la Dinamo. Chi crederà in una svolta se non ci crediamo noi stessi? Penso che possiamo farcela e faremo del nostro meglio».

FORMA – Un’ultima domanda poi sullo stato fisico del ragazzo. Sucic parla così: «Nessun problema, mi sentivo bene. Grazie a Dio, se non altro posso esserne felice». L’Inter osserva.