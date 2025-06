Sucic osannato in patria, ora c’è l’Inter! E sul ruolo un’ipotesi – CdS

In Croazia tutti pazzi di Petar Sucic. Il centrocampista croato, che si è preso la Nazionale giocando al fianco di Luka Modric, oggi partirà con l’Inter verso gli Stati Uniti. Finalmente, la Beneamata potrà vederlo all’opera e il Corriere dello Sport si interroga sulla sua collocazione.

OSANNATO – In Croazia, sono ormai certi: Sucic è l’erede designato di Modric. Il 22 enne, preso dall’Inter per una 15ina di milioni, sta incantando il suo Paese con una serie di prestazioni favolose in Nazionale. L’ultima quella regalata nel 5-1 che la Croazia ha rifilato alla Repubblica Ceca nella partita di qualificazione per il Mondiale del 2026. Non ha segnato né fornito assist ma ha giostrato il gioco croato, dominando il centrocampo al fianco di Modric. Peraltro i due nella prossima stagione saranno avversari, visto che il fuoriclasse 39enne si accaserà al Milan. Sucic è un centrocampista totale, sa fare tutto, e all’Inter non vedono l’ora di vederlo all’opera. Oggi partirà con la squadra in direzione Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club.

Il ruolo di Sucic all’Inter con Mkhitaryan a fare da “maestro”

COLLOCAZIONE – Il Corriere dello Sport si interroga sul ruolo di Sucic. Con molta probabilità sarà almeno inizialmente il primo ricambio di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno giocherà inevitabilmente di meno rispetto alle scorse stagioni e inoltre potrà fare da maestro allo stesso Sucic.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.