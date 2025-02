Sucic e non solo, l’Inter ‘ufficializza’ un ritorno per il Mondiale per club – TS

Il Mondiale per club è fissato per giugno e l’Inter, dopo aver acquistato Petar Sucic (visite già effettuate), avrà un altro giocatore a disposizione per gli States.

DESTINO – In teoria, se tutto fosse andato per il verso giusto, se non sarebbe dovuto rientrare tra i possibili convocati dell’Inter in vista del Mondiale per club di giugno-luglio. Ma il destino ha riservato per lui un altro futuro. Si parla ovviamente di Valentin Carboni. Ieri il club nerazzurro ha ufficializzato tramite i propri canali ufficiali il rientro dal prestito al Marsiglia del talentuoso argentino del 2005. Carboni, sbarcato la scorsa estate in Francia, si è rotto il crociato ad ottobre e quindi Roberto De Zerbi non l’ha più potuto utilizzare. L’Inter ha deciso di riportarlo alla base dove proseguirà le cure e la riabilitazione.

Carboni a disposizione dell’Inter per il Mondiale per Club

A DISPOSIZIONE – L’idea dell’Inter è quella di avere Carboni a disposizione per il Mondiale per Club. In questo Simone Inzaghi potrà contare su un uomo in più in avanti, oltre a Sucic a centrocampo (visite effettuate nella giornata di lunedì). A meno infatti di ricadute e altri scenari, Carboni sarà arruolabile per il primo Mondiale per Club a 32 squadre, che si terrà negli States dal 14 giugno al 13 luglio (clicca QUI per il calendario dell’Inter).