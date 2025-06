Sucic e Luis Henrique, ecco i numeri dei nuovi giocatori dell’Inter!

L’Inter mette in cassaforte due giovani di talento che già a partire dal 18 giugno si metteranno alla prova contro il Monterrey. Petar Sucic e Luis Henrique hanno scelto i numeri di maglia.

NUMERI IMPORTANTI – L’Inter si è principalmente rinforzata sia a centrocampo che in attacco. Petar Sucic, giovane talento croato, è stato pescato dalla Dinamo Zagabria mentre Luis Henrique dal Marsiglia. Sia a centrocampo che in attacco al momento l’Inter sembrerebbe aver trovato una quadra. Con il ritorno di Valentin Carboni dall’infortunio, con gli innesti di Pio e Sebastiano Esposito, l’Inter potrà affrontare il Monterrey nel Mondiale per Club con un reparto offensivo fresco e pronto a dare battaglia. Per quanto riguarda i numeri di maglia Petar Sucic vestira la numero 8 lasciata libera da Marko Arnautovic e Luis Henrique invece la 11 di Joaquin Correa.