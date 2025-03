Sucic all’Inter, parla Pjaca: «Non facile. Sarà importante una cosa»

Petar Sucic indosserà la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Sul punto si è espresso il suo attuale compagno di squadra Marko Pjaca, rimarcando una difficoltà da lui sperimentata in Serie A.

IL PUNTO – Petar Sucic farà parte della rosa con cui l’Inter si presenterà alla prossima edizione del Mondiale per Club estivo. Il centrocampista è stato ingaggiato dai nerazzurri a gennaio con la consapevolezza dell’esigenza di definire in maniera anticipata il suo acquisto, così da evitare l’inserimento di altri club. Del croato si parla benissimo, sia per le qualità tecniche e tattiche di cui è dotato sia per la leadership mentale che ne caratterizza le presenze con la Dinamo Zagabria. La convinzione della dirigenza nerazzurra è di aver completato un affare che si rivelerà strategico per il presente e il futuro.

Pjaca e i discorsi con Sucic riguardo il suo approdo all’Inter

IL COMMENTO – In merito al prossimo passaggio di Sucic all’Inter si è pronunciato l’ex calciatore della Juventus Marko Pjaca, suo attuale compagno di squadra alla Dinamo. Il connazionale del neo-acquisto nerazzurro ha così descritto a 24Sata le difficoltà che si annidano nel passaggio in un club italiano: «Io e Marko Rog parliamo spesso con lui del suo trasferimento in Italia, scherzandone anche. Io ho vissuto in prima persona il significato di essere uno straniero in Italia. Per un ragazzo così giovane non è facile adattarsi subito, occorre del tempo per comprendere la mentalità e la grandezza del proprio nuovo club. L’importante è ambientarsi il prima possibile».