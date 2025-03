Sucic all’Inter, Cannavaro sicuro: «Non avrà problemi! Ho parlato con Marotta»

Tra pochi mesi l’Inter potrà avere a disposizione Petar Sucic. Nel frattempo, il suo attuale allenatore alla Dinamo Zagabria – Fabio Cannavaro – presenta ed elogia il centrocampista croato.

BUONE NOTIZIE – Dopo il ritorno dall’infortunio con la Dinamo Zagabria, per Petar Sucic sono arrivate ottime risposte anche con la sua Croazia. Nel corso della sosta per le Nazionali, infatti, il centrocampista è sceso in campo al servizio di Zlatko Dalic raggiungendo ottimi risultati individuali. Tutte buone notizie per l’Inter, che tra pochi mesi potrà accoglierlo pienamente all’interno della rosa fornendo una valida alternativa a Simone Inzaghi. In attesa che il suo futuro allenatore possa conoscerlo, quello attuale si è pronunciato sulle potenzialità di Sucic anche in vista della sua avventura in nerazzurro. L’italiano Fabio Cannavaro, tecnico della Dinamo Zagabria, non ha dubbi sul futuro in Serie A del croato.

L’Inter aspetta Sucic: mister Cannavaro non ha dubbi sul futuro in Italia

POTENZIALE – Intervistato da Sporting News, Fabio Cannavaro si è espresso così sul futuro centrocampista dell’Inter: «Sucic ha del potenziale, questo è sicuro. Ho parlato proprio ieri con il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che è molto contento del suo arrivo. “Pero” ha tutto. Ma, naturalmente, quando si cambia campionato, quando si passa alla Premier League o alla Serie A, ci vuole tempo per adattarsi. Sucic ha il potenziale per migliorare ancora e può giocare in Italia senza problemi». Questo il pensiero di Cannavaro, che con l’occasione ha anche svelato una telefonata molto recente col Presidente dell’Inter.