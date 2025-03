Sucic inamovibile, ma la Dinamo Zagabria fa solo pari: in gol ex Serie A

La Dinamo Zagabria di Sucic ha pareggiato fuori casa 1-1 sul campo del Vareszdin. Il prossimo centrocampista dell’Inter non esce più.

SOLO UN PARI – Petar Sucic dopo i 120′ in Francia-Croazia di Nations League, non si risparmia nemmeno in campionato e gioca tutta la partita tra il Varaszdin e la Dinamo Zagabria. Il prossimo centrocampista dell’Inter, rispetto alla posizione da trequartista occupata in nazionale con Dalic, ritorna sulla sua zona naturale: ossia centrocampista centrale. Qui fa coppia con Misic. In campo due squadre vicine in classifica: i padroni di casa si trovano al quinto posto, mentre la Dinamo è terza, a meno sei dall’Hajduk Spalato. Nel primo tempo succede poco e niente, tant’è che la partita si accende nella ripresa. E a passare in vantaggio ci va proprio la squadra del Varaszdin che al 76′ si porta in vantaggio con Mitrovski. Ma la squadra di Fabio Cannavaro non vuole mollare e all’82’ trova il pareggio su calcio di rigore. Perfetto dal dischetto una vecchia conoscenza del calcio italiano come Petkovic. L’attaccante ha giocato con le maglie di Trapani, Catania, Bologna e Verona. Nel finale, gli ospiti provano l’arrembaggio finale ma il match, nonostante gli otto minuti di recupero, termina sul punteggio di 1-1. Partita sufficiente per Sucic, orami perfettamente recuperato dopo l’infortunio al metatarso.

VARESZDIN-DINAMO ZAGABRIA 1-1: 90′ PER SUCIC

76′ Mitrovski (V), 82′ rig. Petkovic (D)